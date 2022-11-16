Москва, 16 ноября, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Объём ВВП России в III квартале 2022 года сократился на 4% в годовом выражении. Такую предварительную оценку приводит 14 ноября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Investprofit.info ВВП России

По расчётам ведомства, в III квартале оптовый товарооборот сократился на 22,6%, розничный товарооборот — на 9,1%, грузооборот — на 5,5%.

Отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов и ликвидацией загрязнений продемонстрировали снижение на 10,4%, обрабатывающие производства сократились на 2%.

Рост показателей продемонстрировали сельское хозяйство (на 6,2%) и строительство (на 6,7%).

В Росстате уточнили, что предварительная оценка ВВП за III квартал 2022 года основана на оперативной статистической отчётности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики. Первая оценка ВВП за отчётный период, включающая уточнённые данные, в том числе от министерств, ведомств и Банка России, будет представлена 14 декабря.