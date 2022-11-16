Москва, , 19:17 — REGNUM О вызове в МИД России 16 ноября временного поверенного в делах Польши в России написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Флаг Польши Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Мария Захарова «Временный поверенный в делах Польши в России после вызова в МИД».

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Напомним, ранее Польша обвинила Россию в причастности российских вооружённых сил к падению на польской территории рядом с территорией б. УССР двух ракет.

Обвинения ничем не подтверждены. Минобороны РФ сделало официальное заявление, опровергающее эти обвинения. Также ситуацию прокомментировали в МИД РФ.

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