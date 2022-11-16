16 ноября 2022 | Время чтения меньше минуты

Джанкой, Крым, , 19:40 — REGNUM Новая группа переселенцев из Херсонской области прибыла в крымский Джанкой 14 ноября. Соотечественников, вынужденно покинувших свои дома, встретил фотокорреспондент ИА REGNUM.

Пункт размещения переселенцев из Херсонской области в Джанкое открылся совсем недавно Александр Полегенько © ИА REGNUM

Многие семьи приезжают в ПВР на личных автомобилях Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ежедневно в ПВР прибывают автобусы с людьми Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ПВР ежедневно пребывает от 20 до 100 человек Александр Полегенько © ИА REGNUM

Временно людей разместили в ПВР в Джанкое. Здесь им дали возможность отдохнуть. Для переселенцев организовали завтрак и обед в столовой. На ужин раздают сухой паёк. Воспользоваться возможностью отдыха в ПВР могут и те, кто приехал самостоятельно, на личном автотранспорте.

ПВР в Джанкое для краткосрочного пребывания (не более 3-х дней) Александр Полегенько © ИА REGNUM

Тем не менее для людей созданы все условия для комфортного пребывания Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ПВР можно решить любые вопросы с документами Александр Полегенько © ИА REGNUM

Людей обеспечивают самым необходимым: спальное место, питание, медицинская помощь Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ПВР организованы места для отдыха Александр Полегенько © ИА REGNUM

Для переселенцев организовали завтрак и обед в столовой, на ужин раздают сухой паёк Александр Полегенько © ИА REGNUM

Люди используют пункт в Джанкое, как перевалочную базу, откуда они будут отправлены по разным регионам России Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ПВР находится много детей Александр Полегенько © ИА REGNUM

Детская площадка на территории ПВР Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вечером херсонцев автобусами доставили к поездам, на которых им предстоит добраться в другие российские регионы.

В ПВР формируются группы для отправления в другие города Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ежедневно отправляются автобусы на ж/д вокзал Джанкоя, откуда уже люди направляются в разные города России Александр Полегенько © ИА REGNUM

Несмотря на долгую дорогу, люди наконец-то смогут почувствовать себя в безопасности Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прибытие автобуса на ж/д вокзал Джанкоя Александр Полегенько © ИА REGNUM