Тбилиси, 17 ноября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Российские журналисты, блогеры и активисты, «выступающие против Владимира Путина», не были пропущены на территорию Грузии, сообщает 16 ноября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Так, шесть российских граждан были отправлены в Россию обратно с контрольно-пропускного пункта Ларс. При этом грузинские власти не объяснили, по какой причине они не пустили в страну оппозиционных активистов и журналистов.

Те, в свою очередь, утверждают, что они запросили у грузинских пограничников в письменном виде причину отказа во въезде, но ответа от них так и не получили.

Журналист Екатерина Аренина говорит, что долгое время жила в Грузии, даже снимала там квартиру. По её словам, она уехала из страны в июле, но когда она вновь захотела въехать в Грузию, грузинская пограничная служба в аэропорту Кутаиси не позволила ей этого сделать.

«Это был не первый мой визит в Грузию, я прожила там некоторое время. Я покинула страну в июле, и теперь у меня была попытка повторно въехать в Грузию, но мне внезапно отказали. Я была на таможне в течение часа, пограничник следил за мной в течение 40 минут. Он сказал мне, что они не пустят меня в страну, он также сказал мне, что записывал наш разговор и не мог дать никаких других объяснений», — сказала Аренина.

Напомним, что в этом году в Грузию въехало свыше 700 тысяч российских граждан. Но к настоящему моменту подавляющее большинство из них, около 600 тысяч, уже покинуло грузинскую территорию и либо вернулось в Россию, либо выехало в третьи страны.

Следует отметить, что случаи отказа во въезде в Грузию российским гражданам, считающих себя «оппозиционно настроенными», возникали уже не раз. Грузинские власти отказывали им во въезде либо без объяснения причин, либо утверждали, что их въезд в страну может угрожать её национальной безопасности.

Грузинская же оппозиция считает, что власти Грузии опасаются обострять отношения с Москвой или даже вовсе сотрудничают в этом вопросе с российскими спецслужбами.