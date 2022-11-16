Москва, 16 ноября, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Студия Warner Bros. запретила транслировать свои фильмы российским телеканалам, входящим в холдинг «Национальная медиа группа» (НМГ). Об этом сообщило издание «Бюллетень Кинопрокатчика».

spangle84 Warner Bros

Теперь показ кинолент студии запрещен на телеканалах СТС, РЕН ТВ, «Домашний» и «Пятый».

В то же время отмечается, что соглашение с Warner Bros. у «НМГ» заключено до середины 2024 года.

Напомним, картины Warner Bros. и DC регулярно попадали в число самых просматриваемых как минимум на СТС. Особенно это касалось периода новогодних каникул, когда традиционно показывали серию фильмов «Гарри Поттер», а также кинокомиксы «Лига справедливости», «Аквамен» и «Чудо-женщина».