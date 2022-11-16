Оренбург, 16 ноября 2022, 19:01 — REGNUM Спортивный директор футбольного клуба «Оренбург» Дмитрий Андреев заявил, что команда готова расстаться с главным тренером Марцелом Личкой.

ФК «Оренбург»
ФК «Оренбург»
Fcorenburg.ru

«Отпустим ли мы его, если поступит предложение? Он не наш раб, чтобы его отпускать. Если поступить предложение, то решение будет за Мацелом», — цитирует Андреева издание «Чемпионат».

45-летний чешский специалиста Марцел Личка возглавил «Оренбург» 28 августа 2020 года. На тот момент российский футбольный клуб выступал в Футбольной Национальной Лиге.

После 17 сыгранных туров Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Оренбург» под руководством Лички, одержав восемь побед и набрав 25 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице регулярного чемпионата.