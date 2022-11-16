Оренбург, 16 ноября, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Спортивный директор футбольного клуба «Оренбург» Дмитрий Андреев заявил, что команда готова расстаться с главным тренером Марцелом Личкой.

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«Отпустим ли мы его, если поступит предложение? Он не наш раб, чтобы его отпускать. Если поступить предложение, то решение будет за Мацелом», — цитирует Андреева издание «Чемпионат».

45-летний чешский специалиста Марцел Личка возглавил «Оренбург» 28 августа 2020 года. На тот момент российский футбольный клуб выступал в Футбольной Национальной Лиге.

После 17 сыгранных туров Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Оренбург» под руководством Лички, одержав восемь побед и набрав 25 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице регулярного чемпионата.