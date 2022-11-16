Москва, , 18:59 — REGNUM Поспешность, с которой НАТО обвинило Россию в причастности к падению ракет в Польше, возмутительна, сообщили 16 ноября в пресс-службе МИД РФ.

МИД России © ИА REGNUM

Российское внешнеполитическое ведомство, напомнив об исчерпывающем комментарии Минобороны РФ о непричастности ВС России к этому ракетному инциденту, указало на возмутительную публичную реакцию на происшествие в целом ряде стран НАТО: СМИ этих государств «поспешили растиражировать абсолютно ложные, голословные утверждения о том, что виновником может быть Россия».

МИД РФ считает, что НАТО делает такие заявления в рамках антироссийской кампании вокруг ситуации на территории б. УССР. Нельзя не заметить и то, как Киев быстро начал обвинять Москву.

«Похоже, что власти в Киеве всячески используют любую возможность для обвинений России и попыток консолидации западной поддержки на фоне того, что режим Зеленского, похоже, утомил их покровителей», — отмечает МИД РФ.

Назвав всё случившееся провокацией, МИД РФ призвал к беспристрастному расследованию и публикации его результатов.

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