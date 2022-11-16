Шадринск, Курганская область, , 18:57 — REGNUM Коллегия Курганского областного суда пересмотрела уголовное дело в отношении бывших заместителя начальника регионального УМВД и начальника МО МВД России «Шадринский» и сотрудника бухгалтерии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Хищение Publicdomainpictures.net

В судебном заседании установлено, что в период 2012–2020 годы бывший начальник ОМВД России по городу Шадринску, а с 2017 года — заместитель начальника УМВД России по Курганской области организовал преступную группу по хищению бюджетных денег, в состав которой вошли начальник полиции Шадринска и три сотрудника бухгалтерии. Они занимались, согласно отведённым ролям, хищениями денежного довольствия сотрудников полиции. За восемь лет группа присвоила свыше 53 млн рублей.

Помимо этого, бывший замначальника регионального УМВД по Курганской области получил взятки в виде дорогостоящих спиртных напитков, продуктов питания и сувениров на общую сумму около 93 тыс. рублей.

По результатам рассмотрения жалоб осужденных судебная коллеги изменила приговор бывшему заместителю начальника регионального УМВД, сократив ему штраф на 300 тыс. рублей — до 2,7 млн рублей. Наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима осталось прежним.

Бывшему начальнику МО МВД России «Шадринский» сократили штраф на 200 тыс. рублей — до 800 тыс. рублей. Наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в колонии общего режима тоже осталось прежним.

Бухгалтер приговорена к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с государственной службой на два года. Её наказание осталось неизменным. Двое других бухгалтеров заключили досудебное соглашение.

Кроме того, с подсудимых солидарно взыскана похищенная сумма.

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