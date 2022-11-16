Милан, Италия, , 18:52 — REGNUM 36-летний румынский голкипер итальянского футбольного клуба «Милан» Чиприан Тэтэрушану перенес операцию на глазах из-за астигматизма. Об этом 16 ноября сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

По информации источника, перенесенная операция никак не повлияет на румынского футболиста. Тэтэрушану в ближайшее время вернется к тренировочному процессу.

В текущем сезоне 36-летний вратарь сыграл в 12 матчах за «россонери» во всех турнирах, в которых пропустил 12 мячей. Четыре раза футболисту удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

За «Милан» Чиприан Тэтэрушану выступает с 11 сентября 2020 года после перехода из «Лиона» за 1 миллион евро. Действующее соглашение 36-летнего румына с итальянским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.