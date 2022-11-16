Ставрополь, 16 ноября 2022, 18:51 — REGNUM В краевом центре Ставропольского края 16 ноября слышались звуки взрывов снарядов и стрельбы, которые испугали жителей города Ставрополя. На вопросы горожан был получен ответ из городской администрации: поводов для беспокойства нет — идут учения с применением имитационных боеприпасов.
Отмечено, что учения проводятся в воинских подразделениях, расположенных в краевой столице. Горожан и гостей Ставрополья попросили с пониманием отнестись к ситуации.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября в ряде населенных пунктов Ставропольского края из-за сообщений неизвестных о минировании были закрыты школы и детские сады. Информация об угрозе взрывов поступила в правоохранительные структуры города Невинномысска и Георгиевского района. В настоящее время сообщений об итогах проверок пока нет.
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