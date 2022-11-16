Ставрополь, 16 ноября, 2022, 18:51 — ИА Регнум. В краевом центре Ставропольского края 16 ноября слышались звуки взрывов снарядов и стрельбы, которые испугали жителей города Ставрополя. На вопросы горожан был получен ответ из городской администрации: поводов для беспокойства нет — идут учения с применением имитационных боеприпасов.

Mil.ru На учениях

Отмечено, что учения проводятся в воинских подразделениях, расположенных в краевой столице. Горожан и гостей Ставрополья попросили с пониманием отнестись к ситуации.

«Уважаемые жители и гости Ставрополя, на территории воинских частей города идут учения с использованием имитационных боеприпасов. Просим сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к звукам, связанным с учебными мероприятиями», — говорится в сообщении мэрии, опубликованном в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября в ряде населенных пунктов Ставропольского края из-за сообщений неизвестных о минировании были закрыты школы и детские сады. Информация об угрозе взрывов поступила в правоохранительные структуры города Невинномысска и Георгиевского района. В настоящее время сообщений об итогах проверок пока нет.