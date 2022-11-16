Тбилиси, , 20:51 — REGNUM Ещё один грузинский политик, Леван Хабеишвили, объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы ведущей оппозиционной партии Грузии, «Единого национального движения», сообщает 16 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом Хабеишвили заявил на брифинге, состоявшемся в центральном офисе партии. Он отметил, что принял такое решение после нескольких дней консультаций со своими товарищами.

«Я принимаю вызов — вернуть сильное, активное «Национальное движение» и, соответственно, вернуть настоящую бескомпромиссную воинствующую оппозицию в грузинскую политику. Моя цель — вернуть «Национальное движение» людям, которым оно принадлежит, его избирателям, его сторонникам и всем, для кого «Национальное движение» является главной платформой и возможностью победить российского олигарха Бидзину Иванишвили. «Национальное движение» должно вернуться к людям, для которых важны идеалы революции», — сказал Хабеишвили.

Он также предложил другому кандидату на пост главы ЕНД, Георгию Чаладзе, создать партийный штаб по контролю за состоянием здоровья бывшего президента страны Михаила Саакашвили. По мнению Хабеишвили, данный штаб должен, кроме членов ЕНД, объединить ещё и политиков их других оппозиционных партий, врачей, представителей гражданского сектора.

Напомним, что Хабеишвили является уже четвёртом кандидатом, который будет бороться за пост председателя ЕНД. Ранее свои кандидатуры выдвинули Георгий Чаладзе, Георгий Мумладзе и нынешний глава партии Ника Мелия.

Следует отметить, что борьба за пост лидера основной оппозиционной партии проходит в весьма жёсткой обстановке. В частности, Мелия фактически обвинил своих ближайших сторонников в предательстве. В свою очередь, его оппоненты упрекают Мелию в том, что ЕНД под его руководством в значительной степени потеряло авторитет у населения и влияние на политическую жизнь страны.

Экс-президент Саакашвили, находящийся сейчас под арестом и проходящий лечение в тбилисской клинике, ранее выразил опасение, что нынешние выборы главы ЕНД могут лишь ещё больше ослабить партию и призвал сосредоточить все усилия на свержении грузинского правительства, которое оппозиция считает «пророссийским» и «антизападным».