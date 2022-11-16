Москва, , 19:20 — REGNUM В кинотеатре «Иллюзион» с 16 по 30 ноября 2022 года состоится II Московский международный фестиваль архивных фильмов. Об этом сообщается на сайте кинотеатра.

В кино Елена Хованская, ИА REGNUM

В рамках фестиваля зрителям покажут малоизвестные научные и художественные фильмы, а также ленты, считавшихся прежде утраченными. Большая часть фильмов будет продемонстрирована с пленки на языке оригинала с русскими субтитрами, а некоторые из показов станут мировыми премьерами.

Кроме того, в ходе мероприятия будет организован цикл дискуссий «Третья из трех. Проблемное кино, проблемная эпоха», в рамках которого зрители увидят фильмы Сергея Эйзенштейна, Всеволода Пудовкина и других непризнанных современниками режиссеров.

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