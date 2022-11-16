Санкт-Петербург, , 18:31 — REGNUM Оперативники правоохранительных органов пришли с очередными обысками в администрацию Василеостровского района Санкт-Петербурга в рамках дела о мошенничестве, сообщил 16 ноября корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Обыск RobillardMichel

Сотрудники коррупционного отдела экономической полиции и Следственного комитета пришли в здание на Большом проспекте Васильевского остров, 55А, для проведения обыска днем 16 ноября. На протяжении нескольких часов они изымают документы, которые могут быть интересны для следствия. По предварительным данным, обыски идут в рамках еще одного дела о мошенничестве, на этот раз о создании монополии на охране медицинских учреждений района.

В сентябре ИА REGNUM сообщало, что следствие заподозрило должностных лиц администрации Василеостровского района, подведомственных медицинских учреждений, а также связанных с ними предпринимателей в крупном мошенничестве при заключении госконтрактов для обеспечения нужд медицинских учреждений на территории района. В СКР оценили причиненный ущерб в 77,1 млн рублей.

По делу были задержаны заместитель главы администрации Василеостровского района Игорь Пономарев, а также руководитель отдела здравоохранения Василеостровского района Никита Тихонов, глава ООО «Мирный-55» Михаил Задорожный и специалист отдела контрактной службы СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №3» Александра Максимова. Все они были заключены под стражу.

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