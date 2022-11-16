Эр-Рияд, , 18:25 — REGNUM Национальная сборная Хорватии по футболу под руководством Златко Далича в рамках товарищеской встречи одержала минимальную победу над командой Саудовской Аравии. Встреча, проходившая 16 ноября, завершилась со счетом 0:1.

Анте Ребич в составе сборной Хорватии по футболу (сс) Антон Зайцев. soccer.ru

Единственный мяч на 82-й минуте забил 31-летний форвард «Хоффенхайма» Андрей Крамарич после передачи Луки Модрича. Стоит отметить, что голы Крамарича и Перишича на 73-й и 87-й минутах соответственно были отменены после просмотра видеоповторов.

Составы команд:

Саудовская Аравия: аль-Овайс, аль-Амри, аль-Булаихи (Алтамбакти, 46’), аль-Шахрани, аль-Фаридж (аль-Абид, 68’), аль-Малки (аль-Хассан, 79’), аль-Бураикан (Бабхир, 80’), аль-Досари, Канно (аль-Давсари, 80’), аль-Шехри (Асири, 61’).

Хорватия: Ливакович, Станишич, Баришич, Эртич, Ловрен (Вида, 58’), Майер, Брозович (Модрич, 65’), Влашич (Оршич, 46’), Пашалич (Перишич, 65’), Сучич (Ковачич, 46’), Петкович (Крамарич, 58’).