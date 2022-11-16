Москва, , 18:59 — REGNUM Рекордный объём размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) на аукционах в среду, 16 ноября, продемонстрировал уверенность инвесторов в устойчивости российской экономики, заявили в Министерстве финансов России.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Результаты прошедших аукционов наглядно продемонстрировали уверенность инвесторов в устойчивости российской экономики и доверие к проводимой правительством России макроэкономической политике», — говорится в комментарии ведомства.

Напомним, ранее сегодня Минфин разместил на аукционах три выпуска ОФЗ, в том числе бумаги новой серии №29 022 с погашением в июле 2033 года, на общую сумму более 820 миллиардов рублей при исторически рекордном совокупном спросе инвесторов, составившем 1,2 триллиона рублей.

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