Воронеж, 16 ноября, 2022, 18:16 — ИА Регнум. 16 ноября в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов» футбольный клуб «Факел» в матче 5-го тура групповой стадии ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 примет санкт-петербургский «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кубок России

На матч назначена бригада арбитров во главе с Павлом Шадяхановым. Ассистенты главного судьи — Алексей Богданов и Андрей Болотенков. Резервный арбитр — Игорь Панин.

Стартовые составы команд:

«Факел»: Алексей Городовой, Игорь Калинин, Сергей Божин, Евгений Морозов, Владислав Мастерной, Ираклий Квеквескири, Даниил Черняков, Руслан Магаль, Роман Акбашев, Матвей Ивахнов, Хызыр Аппаев.

«Зенит»: Михаил Кержаков, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Дуглас Сантос, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Матео Кассьерра.