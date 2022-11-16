Москва, , 18:30 — REGNUM Совет Федерации подготовит проект постановления по поддержке Новгородской области, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Совет Федерации Иван Шилов, ИА REGNUM

В рамках «Часа субъекта» губернатор региона Андрей Никитин выступил в верхней палате российского парламента. Там он представил планы области по развитию здравоохранения, образования, бизнеса и экономики, дорожного хозяйства. Члены Совета Федерации также заслушали доклад о текущем положении дел по этим сферам. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила реализацию отдельных проектов и потенциал других программ региона,

«Такие проекты, как передовые инженерные школы и инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника — Валдай» направлены на достижение технологического суверенитета, а это одна из ключевых задач нашей страны», — отметила Матвиенко.

Совет Федерации подготовил проект постановления по поддержке региона. Матвиенко подчеркнула, что от степени доработки каждого пункта документа будет зависеть предоставляемая поддержка и её выполнение. В частности, постановление будет включать выделение средств на строительство и реконструкцию социальных и медицинских объектов.

Деньги планируют направить также на обеспечение надёжности электросетевого комплекса филиала «Россети Северо-Запад». При формировании федерального бюджета на 2024–2026 годы могут также софинансировать развитие образовательной и транспортной сферы Новгородской области.

Никитин также обсудил с Матвиенко социально-экономическое развитие региона. Глава Совета Федерации поздравила его с переизбранием на должность губернатора, сообщили в пресс-службе правительства области.