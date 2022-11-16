Бишкек, 16 ноября, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Власти Узбекистана решили уступить Киргизии гору Унгар-Тоо — одну из самых высоких точек в Ферганской долине, на которой располагаются теле- и радиовышки обеих республик, передают местные СМИ.

President.kg Флаги Киргизии и Узбекистана

В качестве ответного шага правительство Киргизии должно будет обеспечить доступ к ретрансляторам узбекских специалистов — они смогут попасть на гору по единственной дороге, которая проходит по территории Киргизии.

Отметим, что со стороны Узбекистана на вершину горы подняться невозможно.

ИА REGNUM напоминает, что киргизские и узбекские власти подготовили Межправительственное соглашение о делимитации киргизско-узбекской границы, которое предусматривает передачу Узбекистану 4 485 гектаров земель, расположенных под Кемпир-Абадским водохранилищем.

Взамен Киргизии должны будут отойти 19 582 гектара приграничных территорий.

Отметим, что ранее между киргизстанскими и узбекскими силовиками неоднократно возникали конфликтные ситуации из-за вопроса о пренадлежности пограничной горы Унгар-Тоо.

В частности, 22 августа 2016 года на вершину горы десантировались с вертолетов сотрудники МВД Узбекистана. Они задержали четырех граждан Киргизии, обслуживавших расположенную на этой горе ретрансляционную станцию.

В ответ на действия узбекских силовиков, киргизские власти передислоцировали к горе Унгар-Тоо усиленную бронетехникой группу пограничников.

9 сентября 2016 года узбекские милиционеры освободили киргизстанцев, ранее задержанных на этой спорной территории, а 18 сентября того же года покинули гору Унгар-Тоо.