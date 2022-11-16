Дамаск, 16 ноября, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Под низким давлением возобновлена поставка нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба», заявил 16 ноября министр иностранных дел республики Петер Сийярто.

Estonian Foreign Ministry Петер Сийярто

Петер Сийярто «Технические работы завершены, и поставки сырой нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» возобновлены в данный момент под низким давлением».

По словам главы венгерского правительства, специалисты проводят технические работы по полноценному восстановлению поставок.

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