Лондон, 16 ноября, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Экс-защитник лондонского «Челси» и национальной сборной Англии Гари Кэхилл в возрасте 36 лет объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

Ben Sutherland Гари Кэхилл

«Футбол — игра, которая принесла мне столько удовольствия и успеха, то в момент, когда я решил повесить бутсы на гвоздь, я могу честно сказать, что отдал ей все, что у меня было. Футбол всегда будет частью меня. Я люблю его, поэтому закончилась лишь эта глава. Мне важно смотреть вперед, а не назад, когда начинается новая глава моей жизни», — написал Кэхилл в своих социальных сетях.

В прошлом сезоне Гари Кэхилл, выступая за «Борнмут», принял участие в 22 матчах Чемпионшипа (второй по силе дивизион Англии), в которых отметился одной результативной передачей и получил две желтые и одну красную карточки.

Ранее бывший футболист «Челси» также защищал цвета «Астон Виллы», «Бернли», «Шеффилд Юнайтед», «Болтона» и «Кристал Пэласа».