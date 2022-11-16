Тирана, 16 ноября, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Жители албанского города Бердзулы, которые могут лишиться домов в результате строительства автомагистрали Тумане-Кашар, 16 ноября провели акцию протеста перед зданием правительства, сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

Скриншот видео жильцов аварийного дома Аварийный дом

Поводом для проведения протестов стали низкие компенсации за потерянную недвижимость.

«Мы будем стоять на своем до последнего. Эди Раме придется рассказать о школе, которую он построил в Бердзуле, и о том, почему в ней нет электричества. У нас есть лидер, которого не соблазнить никакими деньгами. И если даже мне дадут миллионы, я не продам дом, потому что я пролил кровь, чтобы построить его. Я протягиваю руку Эди Раме, но не для того, чтобы он отнял нашу собственность. Я открыл завод, нанял соседей», — прокомментировал один из жителей.

«Подрядчик сообщил, что мы получим компенсацию и доплату в размере всего 2 млн леков (17 тысяч евро — ИА REGNUM). Но кто отдает недвижимость за 6 миллионов леков (52 тысячи евро — ИА REGNUM)? Мы обратились во все соответствующие учреждения и получили ответы, в которых нет сведений об этом проекте. Я не знаю, как начались эти работы. Обычно в правительство осознают, что они не могут приехать. Мы не покинем наши дома и будем стоять на своем. Приходите и поговорите с нами. В общей сложности затронуты 50 жилых домов и 30 гектаров земли… Мы защитим свои дома кровью. Это труд моих родителей и мой труд тоже. Собственность — это сокровище, и она не продается», — заявил другой житель.