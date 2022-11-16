Пермь, , 17:59 — REGNUM Из плена на территории б. УССР удалось вернуть пятерых пермяков, которые участвовали в в специальной военной операции. Об этом сообщает портал 59. RU со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Прикамье Павла Микова.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он отметил, что с сентября пятерых пермяков в порядке контактной группы между Россией и б. УССР удалось вернуть из плена. Сейчас они в Пермском крае.

«Мы держим на контроле и работаем тесно с аппаратом федерального уполномоченного, как руководителя контактной группы по обмену пленными, и каждый раз спрашиваем, когда наши земляки будут включены в обменные списки», — сказал омбудсмен.

Еще три участника СВО числятся без вести пропавшими.