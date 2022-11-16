Москва, 16 ноября, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Страны коллективного Запада не спешат реанимировать разрушенную американцами систему разрешения торговых споров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

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«Генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что несколько ключевых стран рискуют скатиться в рецессию, и предупредила, что ряд крупных мировых экономик столкнулись с реальным риском перехода в глубокую рецессию, а инфляция, поразившая большинство экономик стран коллективного Запада, омрачает глобальные перспективы мирового экономического развития. Влияние этого опасного экономического явления может быть весьма значительным, особенно для развивающихся рынков и бедных стран, которым для восстановления нужен устойчивый внешний спрос со стороны развитых стран», — сказал Ильинский.

Мировая торговля, как отметил профессор, в результате ожесточенных торговых войн и небывалого санкционного давления стран коллективного Запада на Россию заметно теряет темпы своего роста и, по прогнозам ВТО, снизится в 2023 году на величину 1% против 3% роста в 2022 году.

«По состоянию на середину октября 2022 года все еще действовало 52 ограничения на экспорт продуктов питания, кормов и удобрений и 27 ограничений, связанных с пандемией, на основные продукты для борьбы с распространением вируса. Из них 44% экспортных ограничений на продукты питания, корма и удобрения и 63% мер, связанных с пандемией, сохранялись странами G20», — призвал не забывать экономист.

При этом он обратил внимание на то, что в настоящее время система разрешения торговых споров ВТО полностью парализована с 2019 года, когда администрация бывшего президента США Дональда Трампа заблокировала назначение судей апелляционного органа, рассматривающего глобальные торговые споры.

«Однако страны коллективного Запада не спешат реанимировать разрушенную американцами систему разрешения торговых споров, а министры торговли стран с развитой экономикой G7 договорились работать над созданием функционирующей системы разрешения споров в ВТО лишь к 2024 году. Очевидно, что еще два года в мировой торговле будет сохраняться незаконный с точки зрения международного торгового права диктат Соединённых Штатов», — подытожил Ильинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что рецессия в странах Запада распространится на весь мир.