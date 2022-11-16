Выборг, Ленинградская область, 16 ноября 2022, 18:05 — REGNUM На Выборгском судостроительном заводе (ВСЗ) Ленинградской области 16 ноября заложили линейный дизель-электрический ледокол проекта 21 900М2 для Федерального агентства морского и речного транспорта, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу предприятия.
На торжественном мероприятии генеральный директор судостроительного завода Александр Соловьёв отметил, что первое из строящихся на ВСЗ судов этой серий — дизель-электрической ледокол «Владивосток»- было заложено в 2012 году и на сегодняшний день вся построенная линейка ледоколов серии работает на благо Российской Федерации.
«Хочу заверить всех, что мы успешно выполним этот заказ, несмотря на сложности, которые возникают на начальном этапе», — сказал он.
Проект 21 900М2 — модифицированная версия проекта 21 900М, три таких ледокола были построены на ВСЗ ранее. Два судна «Владивосток» и «Мурманск» были переданы заказчику в 2015 году, а третий ледокол «Новороссийск» — в 2016 году.
Ледокол проекта 21 900М — двухпалубное 119,8 м судно неограниченного района плавания с двумя полноповоротными винторулевыми колонками и подруливающим устройством, оборудовано вертолетной площадкой. Суда этого проекта способны преодолевать льды толщиной до 1,5 метра. Его основное назначение: самостоятельная проводка крупнотоннажных судов, буксировки судов и других плавучих сооружений в ледовых условиях и на чистой воде, тушение пожаров на плавучих объектах и иных сооружениях, помощь судам, терпящим бедствие, перевозка полезных грузов.