Выборг, Ленинградская область, , 18:05 — REGNUM На Выборгском судостроительном заводе (ВСЗ) Ленинградской области 16 ноября заложили линейный дизель-электрический ледокол проекта 21 900М2 для Федерального агентства морского и речного транспорта, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Закладка линейного дизель-электрического ледокола проекта 21 900М2 vyborgshipyard.ru

На торжественном мероприятии генеральный директор судостроительного завода Александр Соловьёв отметил, что первое из строящихся на ВСЗ судов этой серий — дизель-электрической ледокол «Владивосток»- было заложено в 2012 году и на сегодняшний день вся построенная линейка ледоколов серии работает на благо Российской Федерации.

«Хочу заверить всех, что мы успешно выполним этот заказ, несмотря на сложности, которые возникают на начальном этапе», — сказал он.

Закладка линейного дизель-электрического ледокола проекта 21 900М2 vyborgshipyard.ru

Проект 21 900М2 — модифицированная версия проекта 21 900М, три таких ледокола были построены на ВСЗ ранее. Два судна «Владивосток» и «Мурманск» были переданы заказчику в 2015 году, а третий ледокол «Новороссийск» — в 2016 году.