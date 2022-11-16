Остров, Псковская область, , 17:47 — REGNUM В холле одной из школ Островского района Псковской области распылили перцовый баллончик, в результате чего пострадали четверо детей, а одного ученика госпитализировали. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 16 ноября в УМВД России по Псковской области.

Газовый баллончик DENAMAX

Инцидент произошел утром 16 ноября в городской школе №1. Около 11:00 мск в полицию обратилась директор учебного заведения, которая сообщила, что неизвестный распылил в холле второго этажа перцовый баллончик.

«В результате разбрызгивания газа медицинская помощь оказана четырем детям: двум девочкам 2009 годов рождения и двум — 2011 года рождения. Одну из пострадавших, 10-летнюю девочку, госпитализировали в Псковскую областную больницу с диагнозом «острая интоксикация», — уточнили в ведомстве.

Вскоре полицейские установили личность хулигана, им оказался девятиклассник. Он будет привлечен к ответственности.