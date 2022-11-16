Сургут, Югра, 16 ноября, 2022, 17:34 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) учителя истории в школах снижают оценки за употребление словосочетания «Киевская Русь». Об этом сообщает «Вестник Сургутского района» со ссылкой на педагогов.

ИА REGNUM Студенческие учебники

«В нашей школе детям сейчас запрещено отвечать на вопросы в тестах словосочетанием «Киевская Русь». За это — минус один балл», — сообщил изданию один из педагогов.

При этом директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин заявил изданию, что со стороны властей автономного округа таких указаний не давалось.

«Впервые слышу такое. Может это одна из образовательных программ, где используется такой термин, а не иной», — предположил Дренин.

Автор школьного учебника истории для шестого класса Александр Данилов пояснил изданию «Подъём», что замена термина «Киевская Русь» на «Русь» связана не проходящей специальной военной операцией, а с научной целесообразностью.

«Издания — и первое (2015 года), и сейчас — основаны на оценках, которые содержат историко-культурный стандарт. Он един, поэтому во всех действующих учебниках по истории России формулировка «государство Русь». Всё то, что заложено в историко-культурном стандарте (был принят сначала в 2014 году и потом в 2020 году — новая редакция) и Федеральном образовательном стандарте (принят в 2021 году) — везде содержится эта формулировка», — отметил Данилов.

Одновременно автор учебника подчеркнул, что не существует и названия «Древняя Русь», так как государство Русь образовалось не в древнем мире, а в условиях Средневековья.