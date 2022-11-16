В Югре учителя снижают оценки за употребление термина «Киевская Русь»
Сургут, Югра, 16 ноября, 2022, 17:34 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) учителя истории в школах снижают оценки за употребление словосочетания «Киевская Русь». Об этом сообщает «Вестник Сургутского района» со ссылкой на педагогов.
«В нашей школе детям сейчас запрещено отвечать на вопросы в тестах словосочетанием «Киевская Русь». За это — минус один балл», — сообщил изданию один из педагогов.
При этом директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин заявил изданию, что со стороны властей автономного округа таких указаний не давалось.
«Впервые слышу такое. Может это одна из образовательных программ, где используется такой термин, а не иной», — предположил Дренин.
Автор школьного учебника истории для шестого класса Александр Данилов пояснил изданию «Подъём», что замена термина «Киевская Русь» на «Русь» связана не проходящей специальной военной операцией, а с научной целесообразностью.
«Издания — и первое (2015 года), и сейчас — основаны на оценках, которые содержат историко-культурный стандарт. Он един, поэтому во всех действующих учебниках по истории России формулировка «государство Русь». Всё то, что заложено в историко-культурном стандарте (был принят сначала в 2014 году и потом в 2020 году — новая редакция) и Федеральном образовательном стандарте (принят в 2021 году) — везде содержится эта формулировка», — отметил Данилов.
Одновременно автор учебника подчеркнул, что не существует и названия «Древняя Русь», так как государство Русь образовалось не в древнем мире, а в условиях Средневековья.