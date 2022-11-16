Лондон, 16 ноября, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Министры внутренних дел Франции и Великобритании Жеральд Дарманен и Суэлла Браверман 15 ноября подписали соглашение об интенсификации берегового патрулирования в проливе Ла-Манш с целью предотвратить нелегальное пересечение канала на моторных лодках.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в рамках соглашения Великобритания выплатит Франции 72 млн евро за 2022 и 2023 год и доставит на французскую сторону сто служащих, дроны, вертолеты и собак. На обоих берегах канала начнут работать наблюдатели, в компетенции которых войдет допрос мигрантов с целью идентификации нелегальных перевозчиков.

Напомним, за 2022 год было зафиксировано 40 тысяч случаев нелегального пересечения пролива. В 2021 году число таких случаев составило 28 500.