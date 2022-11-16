Москва, , 17:30 — REGNUM Российские паспорта 16 ноября были вручены иностранцам, которые сумели одержать победу в конкурсе «Лидеры России». Церемония вручения паспортов прошла в Кремле.

Конкурс «Лидеры России» Дарья Антонова © ИА REGNUM

В конкурсе победили по международному направлению граждане Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Армении, Азербайджана и Израиля. Всего таких победителей — 14.

Паспорта новым российским гражданам вручил заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. Кроме того, ещё семь лауреатов конкурса по международной линии получат паспорта России.

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