Москва, , 17:26 — REGNUM Ключевые показатели национального проекта «Образование» в целом исполняются, однако особого внимания требуют вопросы создания новых учебных мест, кадровые вопросы и материально-техническое обеспечение школ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом заявил аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев в ходе «правительственного часа» в Госдуме с участием главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

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«Мы фиксируем крайне низкие показатели освоения субсидий федерального бюджета по стройке школ, по состоянию на 1 ноября 2022 года это всего 61,9%. Одновременно постоянно сдвигаются вправо целевые значения показателей федерального проекта «Современная школа». В итоге за два с небольшим года — в 2022–2024 годах должно быть введено в 4,4 раза больше мест в школах, чем было введено за три предыдущих года с 2019 по 2021 год», — заявил Зайцев.

Счетная палата также фиксирует проблемы с проведением капитального ремонта зданий школ, сроков проведения работ, которые, как правило, не завершаются к началу учебного года.

«В рамках мероприятий по созданию новых мест в целях ликвидации третьей смены в 2021 году введено только 66,9% запланированных новых мест», — привел данные аудитор.

Еще одна группа вопросов, требующих особого внимания — это кадровое обеспечение системы общего образования.

«Здесь мы фиксируем и рост вакантных должностей учителей, и дефицит высококвалифицированных кадров на отдельных территориях и в отдельных категориях школ. Результаты наших проверочных мероприятий свидетельствуют о том, что квалификация преподавателей — это один из основных факторов, определяющий различие в успеваемости между обычными и специализированными школами, а также между городскими и сельскими школами. Поэтому вопрос привлечения высококвалифицированных педагогов в различные категории школ и на разных территориях является крайне важным, в том числе на условиях обеспечения конкурентного уровня заработной платы», — сказал Зайцев.

Наконец, ряд важных вопросов также касается материально-технического обеспечения образовательных организаций особенно в части цифровой инфраструктуры и технологий.

«Очевидный прогресс по данному направлению присутствует. В рамках федерального проекта развития цифровой образовательной среды компьютерным оборудованием оснащено уже 18 тысяч 838 организаций. Подключение к сети «Интернет» в 2020 году имели 85,4% школ. Скорость подключения неравномерна: 37% школ подключены к сети «Интернет» со скоростью выше 50 мегабит. Для преодоления этих вызовов надо планомерно выполнять целевые установки стратегических документов правительства и президента и концентрировать усилия на задачах национального проекта», — заявил аудитор.

Зайцев также напомнил, что на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России дал установку — сделать всё, чтобы каждый молодой человек независимо от того, где он родился, какой доход у его семьи, мог получить качественное образование, раскрыть свой дар, заложенный природой талант.

«И насколько успешно реализовывается национальный проект «Образование», настолько эффективно и неформально будет выполнена поставленная задача», — подчеркнул он.

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