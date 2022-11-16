Симферополь, 16 ноября 2022, 17:20 — REGNUM Жители Херсона и Херсонской области, вынужденно переехавшие в Республику Крым, теперь смогут получить государственные жилищные сертификаты, не имея гражданства Российской Федерации. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября в управлении информационной политики мининформа Республики Крым.
Приобрести жильё по сертификату можно как на первичном, так и на вторичном рынке. Цена за квадратный метр составляет 83 тысячи 420 рублей.
По данным на 16 ноября, в Крыму херсонцы получили уже около 300 жилищных сертификатов.
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