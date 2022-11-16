Симферополь, 16 ноября, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Жители Херсона и Херсонской области, вынужденно переехавшие в Республику Крым, теперь смогут получить государственные жилищные сертификаты, не имея гражданства Российской Федерации. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября в управлении информационной политики мининформа Республики Крым.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Вчера постановлением Совета министров Республики Крым были исключены требования предоставления паспортов граждан Российской Федерации. На сегодняшний день граждане Херсона и Херсонской области вправе подать заявление в МФЦ для получения государственного жилищного сертификата без наличия гражданства Российской Федерации», — сообщил министр жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым Никита Тарасов.

Приобрести жильё по сертификату можно как на первичном, так и на вторичном рынке. Цена за квадратный метр составляет 83 тысячи 420 рублей.

По данным на 16 ноября, в Крыму херсонцы получили уже около 300 жилищных сертификатов.