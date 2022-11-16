Санкт-Петербург, , 17:27 — REGNUM Тестировщик программного обеспечения (ПО) петербургской автошколы обратился в суд с требованием к Министерству обороны России вернуть его в списки на отсрочку от частичной мобилизации, рассказали 16 ноября в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Суд Иван Шилов, ИА REGNUM

Вячеслав Полубинский в своем исковом заявлении в Приморский районный суд Петербурга указал, что работает тестировщиком программного обеспечения в ООО «Автошкола «Светофор», которая включена в реестр организаций, ведущих деятельность в области информационных технологий. В его компетенцию входит тестирование и выявление ошибок в программах образовательных продуктов, которыми пользуются будущие автомобилисты.

По словам истца, в конце сентября, вскоре после объявления о начале частичной мобилизации, он подал заявление о предоставлении отсрочки от мобилизации для сотрудников в сфере IT и связи. Однако в середине октября ему пришло уведомление, что по решению Министерства обороны РФ он исключен из списка на отсрочку, так как указанные специальность, должность, трудовые обязанности или обоснование необходимости присутствия на работе не соответствуют требованиям Минобороны.

«Истец указывает, что его специальность действительно отсутствует в списке, однако полагает, что первоочередное значение должна иметь не специальность по диплому, а характер трудовой функции и ее значение для деятельности IT-организаций, а он является единственным тестировщиком», — уточнили в ОПС.

Таким образом Полубинский просит суд признать незаконным и отменить решение Министерства обороны РФ об исключении его из списка на отсрочку и обязать включить его в этот список. «Материалы переданы судье», — подытожили в ОПС.

Отметим, что суды Санкт-Петербурга зарегистрировали сто исковых дел, связанных с вопросами частичной мобилизации, из которых рассмотрено 74 иска.

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