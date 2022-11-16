Лондон, 16 ноября, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Журналисты британского издания The Sun опубликовали материал, посвященный расследованию сети, производящей и распространяющей фальшивые биометрические паспорта среди албанцев, желающих пересечь Ла-Манш.

Цитата из к/ф «Взломать блогеров». реж Максим Свешников. 2016. Россия Блогеры

Стоимость фальшивого британского паспорта составляет 2600 фунтов стерлингов и существенно меньше суммы, взимаемой нелегальными перевозчиками за транспортировку через пролив на надувных лодках и катерах.

В поле зрения журналистов попала албанская блогерша TikTok Ион Даци, набравшая 239 700 подписчиков, которая в своем аккаунте занималась рекламой фальшивых документов, смущая простодушных историями о красивой жизни в Великобритании.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ежегодно в Великобританию нелегально морским путем попадают тысячи албанцев, и их число было бы кратно больше, если бы не усилия французской пограничной службы.