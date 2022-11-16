Санкт-Петербург, 16 ноября, 2022, 17:22 — ИА Регнум. В октябре 2022 года годовая инфляция в Северной столице сократилась с 13,6% до 12,6%. На замедление годовой инфляции в Санкт-Петербурге повлияли сниженные цены на овощи. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 ноября сообщили в Северо-Западном главном управлении Центрального банка РФ.

Попова Полина ИА REGNUM Овощи

Рост цен замедлился прежде всего на продовольственные товары, больше на овощи, так как в 2022 году урожай сельскохозяйственных культур заметно увеличился. Стоимость этих продуктов в магазине стала ниже, чем в прошлом году в это же время. Заметнее всего это отразилось в ценниках на огурцы, помидоры и картофель.

«В октябре замедлился годовой рост цен и на непродовольственные товары. Например, на крупную бытовую технику, мебель, легковые автомобили, одежду и обувь, парфюмерию и косметику. На это повлиял сдержанный потребительский спрос», — отметил начальник Экономического управления Северо-Западного ГУ Банка России Алексей Суслов.

Он добавил, что производители выходят на новых поставщиков, налаживают поставки. При такой тенденции предложение товаров на рынке увеличивается, это также влияет на замедление роста цен.

Напомним, по прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране к концу 2022 года составит в районе 12,0–13,0% и вернется к 4% в 2024 году.