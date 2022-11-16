Лейпциг, Германия, 16 ноября, 2022, 17:11 — ИА Регнум. 25-летний центральный полузащитник «Ред Булл Лейпцига» и сборной Франции по футболу Кристофер Нкунку пропустит чемпионат мира из-за травмы колена. Об этом 16 ноября сообщает издание Le10Sport со ссылкой на заявление игрока.

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По информации источника, Кристофер Нкунку получил повреждение после столкновения с полузащитником Эдуардо Камавинга на после командной тренировке.

В текущем сезоне Кристофер Нкунку принял участие в 23 матчах за «Ред Булл Лейпциг» во всех турнирах, в которых отметился 17 забитыми мячами и одной результативной передачей. Также футболист получил две желтые карточки.

В первом туре групповой стадии чемпионата мира сборная Франции под руководством Дидье Дешама сыграет со сборной Австралии. Встреча пройдет 22 ноября в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб», а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.