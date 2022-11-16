Лагань, Калмыкия, 16 ноября, 2022, 17:11 — ИА Регнум. В калмыцкой Лагани именем Героя России Мингияна Лиджиева, погибшего в ходе СВО, назовут многопрофильную гимназию. Будущий защитник Донбасса учился в начальных классах образовательного учреждения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября сообщили в пресс-службе главы Калмыкии.

https://www.volgograd.ru Звезда Героя РФ

Напомним, что военнослужащий погиб на николаево-криворожском направлении. Подразделение Мингияна Лиджиева сковало действия киевских боевиков на важном рубеже.

За подвиг и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, уроженец Калмыкии — командир десантно-штурмовой роты Мингян Лиджиев, посмертно удостоен звания Героя России. Семье погибшего военнослужащего была передана медаль «Золотая Звезда» Героя РФ.

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