Петрозаводск, , 17:17 — REGNUM Оправданный по делу о гибели детей на Сямозере в 2016 году бывший главный санитарный врач Карелии Анатолий Коваленко требует через суд 12 млн рублей компенсации морального вреда за незаконное лишение свободы, передает 16 ноября корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, 18 июня 2016 года группа из 47 детей и четырех инструкторов из лагеря компании ООО «Парк-Отель «Сямозеро» вышла в непогоду в водный поход на двух лодках и плоту. Во время разбушевавшегося шторма погибли 14 детей. Бывший главный санитарный врач республики Коваленко, который проходил по делу обвиняемым и был заключен под стражу, в 2021 году был оправдан.

После чего бывший глава регионального управления Роспотребнадзора подал в суд на Министерство финансов РФ в лице управления Федерального казначейства по Карелии, требуя 12 млн рублей в качестве компенсации причинённого морального вреда. По словам истца, эта сумма загладит шестилетний период уголовного преследования, во время которого он с июня 2016 года по апрель 2017-го находился под домашним арестом, а затем четыре года — под подпиской о невыезде.

16 ноября в суде Петрозаводска состоялась предварительное заседание по этому иску.

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Напомним, двое бывших руководителей парк-отеля «Сямозеро» были приговорены судом к 9,5 годам лишения свободы каждый. Инструкторы группы избежали реального наказания.

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