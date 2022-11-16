Лондон, , 18:01 — REGNUM Генеральный директор британской разведслужбы MI5 Кен МакКаллум заявил, что спецслужбы Ирана предприняли не менее десяти попыток похитить и даже убить британских граждан или лиц, которых Тегеран считает угрозой, сообщает 16 ноября Reuters.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом МакКаллум добавил, что «агрессивные спецслужбы» Тегерана также проецируют угрозу непосредственно на Великобританию.

«В наиболее острой форме речь идет о стремлении похитить или даже убить британцев или лиц, находящихся в Великобритании, которых считают врагами режима», — сказал МакКаллум в своем выступлении в штаб-квартире МИ-5.

«Только с января мы видели по меньшей мере десять таких потенциальных угроз», — добавил он.

Напомним, на прошлой неделе министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли вызвал самого высокопоставленного дипломата Тегерана в связи с предполагаемыми угрозами журналистам в Великобритании со стороны иранских сил безопасности.