Лондон, 16 ноября, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Генеральный директор британской разведслужбы MI5 Кен МакКаллум заявил, что спецслужбы Ирана предприняли не менее десяти попыток похитить и даже убить британских граждан или лиц, которых Тегеран считает угрозой, сообщает 16 ноября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

При этом МакКаллум добавил, что «агрессивные спецслужбы» Тегерана также проецируют угрозу непосредственно на Великобританию.

«В наиболее острой форме речь идет о стремлении похитить или даже убить британцев или лиц, находящихся в Великобритании, которых считают врагами режима», — сказал МакКаллум в своем выступлении в штаб-квартире МИ-5.

«Только с января мы видели по меньшей мере десять таких потенциальных угроз», — добавил он.

Напомним, на прошлой неделе министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли вызвал самого высокопоставленного дипломата Тегерана в связи с предполагаемыми угрозами журналистам в Великобритании со стороны иранских сил безопасности.