Скопье, 16 ноября, 2022, 17:07 — ИА Регнум. В полицию Северной Македонии 16 ноября в 9:30 по местному поступил телефонный звонок, предупреждающий о готовящихся терактах в семи школах.

Дарья Драй ИА REGNUM Подсудимые по делу о теракте в метро Петербурга

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, учащиеся всех упомянутых учебных заведений были эвакуированы.

В МВД Северной Македонии сообщили о продолжении расследования поступающих угроз, которые терроризируют македонские школы с начала учебного года.

Напомним, весной 2022 года сообщения о готовящихся терактах привели к эвакуации учеников сотен школ в Сербии.