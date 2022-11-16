Орел, 16 ноября 2022, 16:57 — REGNUM Возможность эвакуации учеников школ Орла в здания торговых центров, кинотеатров и храмов прорабатывают в Орле. Об этом 16 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе орловского горсовета.
На заседании профильного комитета по образованию, культуре и социальной политике обсуждались вопросы эвакуации учащихся при угрозе возникновения ЧС.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября в Ставропольском крае в городе Невинномысске и в Георгиевском округе эвакуировали школы и детсады из-за анонимных сообщений о минировании.