Орел, , 16:57 — REGNUM Возможность эвакуации учеников школ Орла в здания торговых центров, кинотеатров и храмов прорабатывают в Орле. Об этом 16 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе орловского горсовета.

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

На заседании профильного комитета по образованию, культуре и социальной политике обсуждались вопросы эвакуации учащихся при угрозе возникновения ЧС.

«Отрабатываем возможность нахождения эвакуированных из школ детей в торговых центрах, кинотеатрах, храмах», — сообщил на заседании начальник управления образования города Сергей Шаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября в Ставропольском крае в городе Невинномысске и в Георгиевском округе эвакуировали школы и детсады из-за анонимных сообщений о минировании.