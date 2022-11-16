Самара, , 16:57 — REGNUM БТР-60 военно-исторического клуба города Тольятти был передан в ДНР. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба администрации Тольятти.

БТРы Алексей Колчин © ИА REGNUM

Сообщается, что ранее бронетранспортер был приобретен и восстановлен на собственные средства одного из военно-исторических клубов.

«Передали свой клубный БТР-60 для нужд тыла в зону специальной военной операции, в Мариуполь. Он нам хорошо послужил на наших реконструкциях, а теперь пусть послужит для нужд нашей армии», — приводит пресс-служба слова руководителя военно-исторического клуба «Патриоты» Сергея Аввакумова.

Отмечается, что в ближайшее время представители клуба отправятся в очередную командировку в зону спецоперации. Активисты организации намерены доставить с гуманитарным грузом и военно-патриотический сборник «Нашим!..».

Книга была издана по инициативе бойцов третьей отдельной бригады специального назначения, над ее созданием работали Тольяттинское городское отделение Самарской областной писательской организации Союза писателей России и военно-исторический клуб «Патриоты». В сборнике представлены рассказы и стихи, обращенные к участникам спецоперации, пояснили в пресс-службе.

«Через творчество поэты и писатели выразили слова поддержки от земляков, родных и близких нашим бойцам, находящимся на линии фронта», — сообщает пресс-служба.