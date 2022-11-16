Оренбург, , 16:59 — REGNUM В Оренбурге 16 ноября суд избрал меру пресечения министру архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области Натальи Ибрагимовой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Министр архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области Наталья Ибрагимова под конвоем. Фото: Наталья Хомутова © ИА REGNUM

Следствие указало, что Ибрагимлва может оказать давление на свидетелей. Также в ходе заседания следователь сообщил о том, что со счетов министра в середине октября было снято 2 млн рублей. Позднее супруг Натальи Ибрагимовой заявил, что деньги снял он, используя пластиковые карты жены с помощью банкомата для своих нужд. Кроме того, Ибрагимова переоформила свой автомобиль на другого человека, продолжая пользоваться машиной. Также следствие полагает, что министр может быть причастна к уничтожению документов подчиненной сотрудницей.

Следователь полиции ходатайствовал о заключении чиновницы под стражу. Ибрагимова свою. вину не признала. Ее адвокаты просили о домашнем аресте или освобождении под залог.

Судья, изучив предоставленные материалы, вынес постановление о домашнем аресте Натальи Ибрагимовой до 28 ноября — до завершения предварительного следствия по делу.

Напомним, Наталью Ибрагимову задержали 14 ноября. В отношении главы минархитектуры региона возбуждено уголовное дело. Ее подозревают в хищении свыше 19 млн рублей при реализации госпрограммы по развитию и благоустройству городской среды на территории Оренбуржья.

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