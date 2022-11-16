Екатеринбург, 16 ноября, 2022, 16:54 — ИА Регнум. В Серове Свердловской области 17 ноября простятся с многодетным отцом Максимом Петрушечкиным. Мужчина погиб на территории бывшей УССР, прикрыв собой сослуживца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Серовского городского округа.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гвоздики

Уралец большую часть жизни посвятил работе спасателем. Во время срочной службы он воевал в Чечне. За проявленную отвагу был удостоен государственных наград.

Дома у мужчины остались жена и три дочери. Прощание с военнослужащим состоится в 11:30 (9:30 мск) в центре досуга «Родина».