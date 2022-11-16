Вена, , 16:56 — REGNUM Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси надеется, что встреча с представителями Тегерана в конце ноября состоится, несмотря на то, что глава ядерного ведомства Ирана заявил, что она не «стоит на повестке дня», сообщает 16 ноября Reuters.

Ядерная война National Nuclear Security Administration

«Я надеюсь, что наша запланированная техническая встреча с Ираном состоится», — написал Гросси в Twitter, а несколько позже на брифинге добавил, что его комментарий относится к словам главы ядерного ведомства Ирана Мохаммада Эслами, о котором сообщили государственные СМИ.

Ранее иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан заявил в интервью изданию Al-Monitor, что власти Ирана готовы сотрудничать с МАГАТЭ по вопросам гарантий, касающихся трех ядерных объектов.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что запас высокообогащенного урана Ирана за месяц возрос на 6,7 кг.

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