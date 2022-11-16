Вена, 16 ноября 2022, 16:56 — REGNUM Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси надеется, что встреча с представителями Тегерана в конце ноября состоится, несмотря на то, что глава ядерного ведомства Ирана заявил, что она не «стоит на повестке дня», сообщает 16 ноября Reuters.
«Я надеюсь, что наша запланированная техническая встреча с Ираном состоится», — написал Гросси в Twitter, а несколько позже на брифинге добавил, что его комментарий относится к словам главы ядерного ведомства Ирана Мохаммада Эслами, о котором сообщили государственные СМИ.
Ранее иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан заявил в интервью изданию Al-Monitor, что власти Ирана готовы сотрудничать с МАГАТЭ по вопросам гарантий, касающихся трех ядерных объектов.
Ранее в МАГАТЭ сообщили, что запас высокообогащенного урана Ирана за месяц возрос на 6,7 кг.
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