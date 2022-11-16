Москва, , 16:48 — REGNUM Банки затягивают пенсионеров в зависимость, из которой те не могут выйти, заявил 16 ноября российский президент Владимир Путин на совещании с правительством.

Владимир Путин Kremlin.ru

Обратившись к главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову, президент указал на необходимость взять на карандаш ситуацию с пенсионерами.

Проблема в том, что банки, подчёркивает глава государства, «легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов», ведь у этой категории людей есть постоянный и стабильный доход. Однако затем пенсионеры, взявшие такой кредит, становятся вечными должниками.

Получается, что «банки, при всём уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей, прямо до гробовой доски — это, конечно, нужно прекратить», добавил Путин.

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