Шахты, Ростовская область, , 16:59 — REGNUM Депутат городского думы города Шахты (Ростовская область) стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом ИА REGNUM 16 ноября сообщили в донском управлении СК России.

Уголовное дело

Как полагают следователи, в 2021 году председатель комитета по градостроительству, землепользованию и транспорту при шахтинской думе, зная, что установка ларьков в пешеходной зоне запрещена, пообещал директору фирмы решить вопрос. За выдачу разрешения на размещение киосков он взял 435 тыс. рублей, однако своих обещаний не выполнил.

Злоумышленник задержан и находится под домашним арестом.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.