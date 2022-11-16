Панинский район, Воронежская область, , 16:42 — REGNUM Уголовное дело о резонансном пьяном ДТП в Воронежской области направлено в суд, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

29-летний житель Панинского района обвиняется в том, что в июле 2022 года он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, проигнорировал требования дорожного знака «Уступить дорогу» и столкнулся с другим автомобилем. В результате 20-летний водитель второй машины скончался на месте аварии. Травмы, которые характеризуются как тяжкий вред здоровью, получил и пассажир обвиняемого.

Заместитель прокурора области Константин Кремнев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, оно передано в Панинский районный суд.

Добавим, что, по данным неофициального источника, обвиняемый является бывший участковым уполномоченным полиции.